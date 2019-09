Yahoo! dévoile son nouveau logo et annonce une refonte de sa messagerie électronique

Yahoo dévoile son nouveau logo (© Yahoo)

Un logo plus fourni

Une simplification de la navigation sur sa messagerie électronique

Depuis son rachat par le géant des télécoms américains Verizon pour 4,8 milliards de dollars en 2016, Yahoo parvient peu à peu à sortir la tête de l'eau. Frappé la même année par les révélations de piratages XXL survenus en 2013 et en 2014, le portail web californien veut marquer d'une pierre blanche cette année 2019, synonyme d'un changement de stratégie avec une nouvelle identité visuelle et une nouvelle messagerie électronique, qui se veut futuriste.Débutons par le nouveau logo de Yahoo, que l'on retrouve déjà sur les différents services de l'entreprise et même en gros sur son siège social à Sunnyvale. Construit en collaboration avec l'agence Pentagram, ce cinquième logo Yahoo de l'histoire (le précédent aura tenu six ans) est censé faire ressortir «» et «».On note une typo moins « folle », avec des caractères plus épais basculés en Centra No.2 extrabold et un point d'exclamation plus penché que jamais, en italique, confirmant la volonté d'être une «». Le « Y » majuscule caractéristique disparaît au profit d'un « y » minuscule qui fait manifestement penser à sa maison mère, Verizon. Nous sommes curieux d'avoir l'avis des nostalgiques de Yahoo.L'agence et Yahoo ont conçu leur nouveau logo de façon à ce qu'il puisse être décliné sur différents formats et plateformes.Autre information d'importance : le lancement de la nouvelle boite mail de l'entreprise. La messagerie électronique Yahoo Mail veut lutter contre la multiplication des comptes e-mails. Son principe de base consiste en la personnalisation de son espace, avec la possibilité notamment de regrouper les messages reçus par catégories (abonnements, contacts, etc). Un outil de désinscription en un clic est également inséré.Une rubrique dédiée aux pièces-jointes a été insérée pour accéder directement à ses documents, photos et autres fichiers contenus dans les mails reçus, afin de les visualiser en un seul et même endroit. Il est possible d'y greffer ses autres comptes de messagerie, comme Gmail ou Outlook. L'application a évidemment été optimisée pour l'usage mobile.», a commenté Guru Gowrappan, P.-D.G. de Verizon Media. La nouvelle messagerie de Yahoo est d'ores et déjà disponible sur Android et iOS.