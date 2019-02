Les internautes ont été plus civilisés en 2018, et c'est Microsoft qui le dit !

Le harcèlement demeure le risque le plus probable sur Internet

Une méfiance renforcée des internautes, plus stressés

Agir avec empathie, compassion et gentillesse lors de chaque interaction, et traiter chaque personne connectée avec dignité et respect

Respecter les différentes, les points de vue divers, et dans le cas où un désaccord survient, il est bon d'éviter les attaques personnelles

Faire une pause avant de répondre à des questions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pour éviter de blesser quelqu'un, de nuire à sa réputation ou de menacer sa sécurité

Défendre vos intérêts et ceux des autres en soutenant les personnes victimes d'abus ou de cruauté en ligne, en signalant les activités menaçantes et en préservant les preuves de comportements dangereux ou inappropriés

Dans le cadre du Safer Internet Day,a publié, mardi 5 février 2019, son Digital Civility Index (DCI), l'indice de civilité numérique, pour l'année 2018. Et l'étude fait état de résultats encourageants pour nos activités en ligne. L'entreprise note que dans différents pays du monde, la civilité en ligne s'est accrue l'année dernière, avec une chute de l'indice de deux points, à 66 %.Malgré les discours de haine, de harcèlement, les messages homophobes et insultants que beaucoup dénoncent dans des tribunes, des discours, des hashtags ou des propositions de lois éventuelles,, en tout cas pour Microsoft. La France, où le DCI a chuté de 6 points pour atteindre 56 %, la Belgique, l'Allemagne et les États-Unis font partie des pays où il fait meilleur vivre sur la toile.Microsoft précise également que l'exposition aux risques en ligne a baissé de 5 %, pour atteindre 63 %. Les contacts indésirables, comme le harcèlement, constituent toujours le plus gros risque sur Internet. 40 % des personnes interrogées ont en effet déclaré avoir été confrontés à des propos punissables, ce qui reste une part très importante, même si ce chiffre est en recul (- 4 points) par rapport à 2017.Si les chiffres sont à la baisse, ils sont contrebalancés par unedes personnes interrogées et une, que ce soit en ligne ou non. Les gens considèrent que leur vie est devenue plus stressante. Ils dorment moins et sont moins enclins à participer et échanger en ligne, sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou des forums.Microsoft a enfin rappelé les 4 actions conseillées pour relever son « défi de la citoyenneté numérique » :