La reconnaissance vocale des Google Pixel désormais hors-ligne (et instantanée)

Un système de dictée instantané et hors-ligne ne pesant que 80 Mo



Source : TechCrunch

Les systèmes desont de plus en plus performants aujourd'hui. Mais la précision du textedépend en majeure partie de la puissance déportée dans le cloud et requiert une connexion internet permanente. Cela a pour effet de ne pas trop solliciter la puissance du processeur et de ne pas toucher à l'autonomie du smartphone.Google, avec ses smartphones, a changé la donne en proposant un système de reconnaissance vocaleinstantané avec des résultats d'une grande précision en seulement quelques millisecondes. Le fichier ne pèse que 80 Mo et est pour le moment uniquement accessible par le clavier Gboard en anglais américain.Le moteur de recherche travaille déjà à adapter sa technologie à d'autresdans les prochains mois.