Instagram empêche désormais les moins de 13 ans de s'inscrire sur la plateforme

Dans un billet de blog publié mercredi 4 décembre, Instagram a annoncé plusieurs mises à jour de sa plateforme. Motivé par la volonté de «», le réseau social a annoncé demander à tout nouvel inscrit de renseigner sa date de naissance, et ce à compter du 4 décembre 2019. Instagram veut empêcher les enfants de moins de 13 ans de venir sur l'application de photos et de vidéos du groupe Facebook.Instagram a donc décidé de s'aligner sur Facebook, mais aussi sur des applications comme Snapchat et TikTok, qui demandent également à leurs utilisateurs de donner leur date de naissance au moment de l'inscription. «», justifie le réseau social.La date de l'anniversaire sera consultable depuis ses propres paramètres, mais elle n'apparaîtrait en aucun cas pour les autres utilisateurs. Instagram précise que si vous reliez votre compte Facebook à votre compte Instagram, la date de naissance renseignée sur Facebook sera directement reportée sur le réseau social spécialisé dans le partage de photos.Précisons qu'Instagram ne dit rien sur les mineurs de moins de 13 ans qui se trouvent déjà sur le réseau social et qui pourront continuer, sans processus vérificatif, à y côtoyer des centaines de millions de membres. Le verre est donc à moitié plein ou à ma moitié vide, c'est selon. En outre, l'utilisateur pouvant indiquer la date de naissance de son choix, il n'est pas certain que la mesure puisse calmer celles et ceux qui pestent contre la plateforme, outil de cyberharcèlement pour certains, support de contenus violents pour d'autres.Le renseignement de la date de naissance lors de l'inscription n'est pas la seule nouveauté annoncée par Instagram, qui a aussi indiqué renforcer la confidentialité de la messagerie. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais contrôler qui peut leur envoyer des messages directs sur le réseau social, en sélectionnant l'option «» ou l'option «».