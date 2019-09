Instagram travaille sur une fonctionnalité visant à empêcher les spams dans vos messages privés

(© Crédits photo : Ink Drop / Shutterstock.com)

Instagram veut protéger ses utilisateurs des spams

Le réseau social veut aligner sa messagerie privée sur ses autres fonctionnalités

Instagram is working on "Allow Messages From People I Follow"



This could shield users from unwanted messages without making privatizing the account pic.twitter.com/X3f8DgMudo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 31, 2019

Les habitués d'ont sans doute déjà reçu des messages privés (publicitaires, loufoques ou autres) de personnes totalement inconnues de leur carnet d'adresses, ou bien été intégrés à des discussions de groupe au sein desquelles ils ne souhaitent peut-être pas figurer. Pouret renforcer l'aspect « confidentiel » progressif d', le réseau social travaillerait actuellement sur une fonctionnalité qui, une fois déployée, pourrait offrir une certaine liberté à l'utilisateur quant au choix des expéditeurs de messages.C'est la spécialiste des réseaux sociaux,, qui a fait la découverte. Instagram pourrait très bientôt vous laisser, et ce même si votre compte est « public ». Deux options sont à l'étude : l'une laissant, l'autreLa fonctionnalité devrait être, offrant aussi à l'utilisateur le choix d'intégrer automatiquement toutes les discussions auxquelles il est ajouté, ou seulement à celles issues des Instagrameurs suivis.Jusqu'à maintenant, n'importe quel utilisateur d'Instagram était en mesure de vous contacter par message privé,, qui ne s'appliquaient donc qu'aux commentaires, auxou aux tags. Il était toutefois possible d'ignorer le message envoyé par un expéditeur indésirable.Avec cette nouvelle fonctionnalité, il apparaît clairement que le groupe Facebook ne ménage pas ses efforts pour, dont il veut prendre soin, et qu'il souhaite développer davantage. Il y a quelques jours nous vous informions que la société était en train de développer une nouvelle appli-compagnon d'Instagram visant à offrir aux utilisateurs la possibilité de partager toujours plus d'informations, de façon constante, avec leurs amis les plus proches.