Instagram victime d'une nouvelle panne mardi soir, sur iOS

Des Français touchés par la panne

Les États-Unis sont les plus touchés. La France a aussi émis des signalements relevés par Downdetector (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Signalements captés par Downdetector (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Instagram avait procédé à une mise à jour de l'appli iOS

Bon encore une fois #instagramdown ça commence à faire beaucoup là... pic.twitter.com/RV8k8vuYXI — 𝐘𝐚𝐜𝐢𝐧𝐞 (@yacine_tha) July 16, 2019

Moins d'une semaine après une importante panne de Twitter , due à un changement de configuration interne,était le suivant sur la liste. Le réseau social de la photo a connu, après avoir subi un désagrément majeur qui avait perturbé les utilisateurs au début du mois de juillet.Cette nouvelle panne a touché des utilisateurs d'Instagram du monde entier. Selon le site Downdetector, qui détecte les pannes partout sur le globe,, mais d'autres pays ont été atteints comme le Canada, le Mexique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Brésil, l'Italie, l'Espagne et, dans des proportions plus ou moins élevées.D'après nos informations, et après avoir sondé quelques internautes sur les réseaux sociaux,, le bug frappant les appareils tournant sous. Les signalements ont débuté après 16 heures et ont perdu en intensité après minuit.Pour plus de la moitié des utilisateurs ayant signalé la panne, le problème était identifiable dès le fil d'actualité. Certaines vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux d'abonnés en colère ouvrant l'application, avec une page blanche derrière, ou une fermeture instantanée de cette dernière.Dans la soirée, Instagram a réagi par l'intermédiaire d'un porte-parole, qui a assuré que les services du média social étaient à nouveau 100% opérationnels., avec des corrections de bugs et des améliorations de performance apportées. On ignore si la panne était liée à cette MAJ.