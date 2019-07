Twitter touché à son tour par une panne mondiale durant plusieurs heures

Un changement de configuration interne à l'origine de la panne

(Capture d'écran status.twitterstat.us par Alexandre Boero pour Clubic.com)

Source : Status Twitter

La malédiction des réseaux sociaux a encore frappé. Moins d'une dizaine de jours après la panne géante de Facebook et de ses plateformes WhatsApp, Instagram et Messenger, c'était au tour dede subir la sienne. Jeudi en fin de journée, le réseau social à l'oiseau bleu n'était plus accessible pour l'ensemble de ses utilisateurs, avec, si l'on en croit le rapport d'incident.Littéralement inaccessible, Twitter affichait à l'écran son traditionnel message :Deux heures après le début de la panne, la plupart des utilisateurs ont noté un retour à la normale.Selon un rapport du réseau social, leétait dû àL'ironie du sort est que la panne est survenue alors même que Donald Trump, gros consommateur de Twitter, tenait un sommet à la Maison-Blanche où des militants conservateurs ont pu se plaindre de la manière dont les différents médias sociaux -que le président américain ne porte pas vraiment dans son cœur- les traitent.