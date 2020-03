Insolite : la vente de sextoys explose dans les pays confinés

50 % de ventes supplémentaires

Préservatifs et pornographie aussi

Pour vous occuper autrement

Source : RTL

Les mesures drastiques mises en place en Europe et aux États-Unis sont inédites en temps de paix. Les autorités cherchent à tout prix à ralentir la propagation du virus, et la méthode la plus efficace actuellement est le confinement de la population. Dans cette situation, si les ventes de tapis de yoga sont en plein boom, il semblerait que de nombreuses personnes profitent de ces longues semaines à domicile pour se détendre d'une toute autre manière.La société Womanizer, qui commercialise des vibromasseurs, a ainsi dévoilé ses ventes enregistrées depuis le 1janvier dans un communiqué. Le résultat est sans appel : elles sont en nette augmentation (50 % à l'échelle mondiale), et plus particulièrement dans les pays confinés.En Italie, État européen le plus touché par l'épidémie, l'entreprise a enregistré une hausse de 60 % par rapport à ses prévisions. Les chiffres sont encore plus élevés aux États-Unis et au Canada, avec des augmentations respectives de 75 et 135 %. De leur côté, les Français se sont un peu moins rués sur les sextoys que leurs voisins d'outre-Atlantique, puisque Womanizer note une hausse de « seulement » 40 % de ses ventes dans l'Hexagone.Dans ces temps difficiles, tous les moyens sont bons pour réduire notre taux de stress et d'anxiété. Lorsque l'épidémie frappait la Chine de plein fouet, les ventes de préservatifs y connaissaient également une forte augmentation, selon Reuters L'industrie de la pornographie n'échappe pas à la règle. Pornhub, Dorcel et Jacquie et Michel proposent ainsi un accès gratuit à leur contenu, dans le but d'occuper les Français et Françaises pendant leur période de quarantaine.Toutefois, si vous souhaitez remplir votre emploi du temps d'une autre manière, nous vous avons concocté un top des meilleurs jeux vidéo à tester sur PC et console pendant le confinement. Enfin, pour les sériephiles, n'hésitez pas à regarder ces 10 séries feel-good , pour garder le sourire.Nous pensons également à ceux qui sont obligés d'avoir recours au télétravail, avec ces quelques conseils