Une sorte de Dash Button pour dire à votre partenaire que vous avez envie de lui

Amour, vie conjugale et Dash Button

Gare au chat !

est un gadget pour les amoureux qui reprend le concept de l'Amazon. Le principe est enfantin : au lieu d'une simple pression sur un bouton pour commander automatiquement un nouveau tube de dentifrice, ce nouveau gadget enregistre votreavec votre partenaire, pour un temps défini.Bien entendu, le système LoveSync comporte deux boutons, ainsi si votre amoureux le presse également pendant le temps imparti, les deux boutons s'allumeront pour indiquer une correspondance. Il sera toutefois possible d'annuler une « demande de relation ».Bien que ce gadget puisse prêter à sourire, il semblerait bien que LoveSync soit en bonne position pour devenir le nouveau favori des thérapeutes de couples et autres sexothérapeutes, comme on peut le deviner en parcourant sa campagne Kickstarter À l'instar des Dash Button d'Amazon, son utilisation pose cependant quelques problèmes puisque lessont courantes. Un chien, un chat, un enfant qui joue pourraient transmettre un message assez gênant stipulant votre sentiment d'excitation alors que vous n'avez rien demandé.Malgré les critiques, on peut malgré tout accorder le bénéfice du doute à l'utilité de ce gadget. La campagne Kickstarter de LoveSync explique par exemple que ce bouton pourrait être unpour les couples qui ne sont pas à l'aise ou qui ne savent pas décrypter correctement le langage du corps de leur partenaire.En attendant de savoir si LoveSync peut permettrede certains couples, nous souhaitons à tous les amoureux une très bonne Saint-Valentin !