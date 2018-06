20 ans de prison pour avoir essayé de voler un nom de domaine... avec une arme

Une agression qui dérape... pour un nom de domaine

Une envie de buzz ?

Modifié le 29/06/2018 à 15h19

De quoi réfléchir à deux fois, avant d'agresser quelqu'un pour un nom de domaine... ou pour quoi que ce soit d'autre !Sherman Hopkins Jr. a tenté de s'emparer du nom de domaine doitforstate.com, non pas en discutant avec le détenteur de ce dernier dans le but de l'acheter, mais en l'agressant avec une arme à feu. En juin 2017, Hopkins est entré par effraction chez Ethan Deyo, un jeune homme de 26 ans pour le forcer à lui transférer un nom de domaine, dont il est propriétaire.Sous la contrainte, Deyo se serait exécuté et aurait demandé diverses informations à son agresseur afin de procéder au transfert. Sous pression ou tout simplement énervé de ces questions, Sherman Hopkins aurait frappé à plusieurs reprises sur sa victime. En essayant de prendre l'arme à son agresseur, Deyo aurait pris une balle dans la jambe, avant de neutraliser son agresseur. Sans étonnement, Hopkins a plaidé coupable et a été condamné à 20 ans de prison.Mais pourquoi vouloir voler un nom de domaine ? D'après Motherboard doitforstate.com est un nom de domaine qui buzze. Il fait référence à un mème provenant de l'Université d'État d'iOwa. Concrètement les étudiants crient «», qui littéralement signifie « Faites-le pour l'État », qui dans ce cas précis se rapporte à l'Université. Une fois cette phrase prononcée, les étudiants des fratries font bien souvent des choses qu'ils regretteront par la suite.Au final, le nom de domaine ne pointe actuellement vers rien. Hopkins a maintenant le temps de réfléchir aux futurs noms de domaines tendances qu'il souhaite acquérir, et surtout sur la façon de s'y prendre pour ce faire !