Google Stadia arrive sur Google TV et Android TV, découvrez la liste de tous les appareils compatibles

À l'issue de cette annonce, la StadiaTeam en a profité pour dévoiler les appareils qui prendront en charge le service de Cloud gaming.

Au sein de cette liste, on retrouve les Chromecast avec Google TV, les Smart TV Hisense Android (séries U7G, U8G, U9G), les box NVIDIA Shield TV et NVIDIA Shield TV Pro, les sticks Onn FHD Streaming et UHD Streaming, les TV Philips 8215, 8505, et OLED 935/805 Series Android, ainsi que les box Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4.