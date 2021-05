Shadow (Blade) : le prix du cloud gaming va augmenter pour garantir la survie du service

D’après Yanis Weinbach, le responsable des offres grand public et gaming de Shadow, la quasi-banqueroute à laquelle a échappé in extremis Shadow a été causée par des tarifs « trop agressifs ». Dont acte : l’intégralité de la grille de tarifs des formules Shadow est revue à la hausse. Un peu plus de deux ans après avoir rendu ses services plus accessibles, voici comment le nouveau catalogue Shadow sera décomposé.

Formule Boost : jeu en Full HD via une GTX 1080, un CPU 4 cœurs 3,2 GHz, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage | 29,99 euros par mois (contre 14,99 euros actuellement)

(contre 14,99 euros actuellement) Formule Ultra : jeu en 4K grâce à une RTX 2080, CPU 4 cœurs cadencés à 4,0 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage | 44,99 euros par mois (contre 29,99 euros actuellement)

(contre 29,99 euros actuellement) Formule Infinite : jeu en 4K à 60 fps grâce à un équivalent de Titan RTX, un CPU 6 cœurs 4 GHz, 32 Go de RAM et 1 To de stockage | 54,99 euros par mois (contre 49,99 euros actuellement)



Grâce à ce nouvel apport de trésorerie, Shadow espère couvrir intégralement la location de ses serveurs, l’achat de licences Windows, mais aussi dégager une petite marge pour investir dans le futur.