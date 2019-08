La BBC lance son assistant vocal Beeb pour concurrencer Alexa

Un assistant uniquement virtuel

Récupérer des données de ses utilisateurs

Baptisé, l'pensé par lase pose en concurrent d'Alexa, le modèle proposé par Amazon.La BBC n'a cependant pas l'intention de proposercomme partie intégrante d'un produit physique à part entière, comme c'est le cas de la gamme d'Amazon ou des Google Home sera en fait mis à disposition des usagers, le rendant utilisable sur un smartphone et donc depuis n'importe quel endroit. Beeb sera également intégré à l'application iPlayer de la société, sur SmartTV, et rendu disponible auprès des constructeurs qui souhaiteraient le proposer dans leurs produits.À la manière d'un «», il sera possible de sortir l'assistant de sa veille en. L'utilisateur pourra alors commander à la voix des contenus de la BBC et rechercher des services interactifs.La firme ne cherche pas à proposer des services aussi étendus que ceux que l'on peut croiser chez ses concurrents, notamment en raison des ressources moindres dont disposait l'équipe en charge du développement de Beeb. L'une de ses ambitions est dequant aux contenus de la BBC, et de profiter d'uneLe développement de Beeb permettrait en outre à la BBC de, tels que l'accent écossais ou le gallois. Autant de dialectes qui peuvent nuire à l'expérience d'un, incapable de comprendre certains mots ou certaines prononciations. La société a ainsi fait appel à ses propres équipes pour tester l'assistant et ses capacités à reconnaître les différents accents.Pour la, le lancement derépond à un besoin d'indépendance. Aujourd'hui,et la tendance est à la hausse. De plus en plus de personnes choisissent notamment ce biais pour écouter la radio de la BBC, alors que l'entreprise elle-même ne peut tirer aucune information de ces usages. La création defait d'ailleurs suite au refus de compagnies américaines de transmettre les données d'utilisation des services de la BBC à cette dernière, sur des enceintes comme Alexa.Un porte-parole de la BBC explique que, «». D'ici quelques jours,, application propre à Alexa. C'est désormais Beeb qui collectera des données pour la BBC, sans contrainte.Selon la société de production, le public s'inquiète de la publicité ciblée ou des défauts de sécurité qui ont pu incomber aux assistants vocaux de ses concurrents. Son porte-parole assure à ce propos que «».