Google Assistant : la mémorisation automatique du stationnement réactivée

Un outil pratique

Disponibilité encore limitée

Source : 9to5Google

Déjà présente du temps depuis supprimée en 2014 sans explication,pour une partie des utilisateurs. Nul besoin d'enregistrer au préalable la position du véhicule,le fait spontanément lorsque vous vous garez. Ainsi il n'est plus la peine de s'inquiéter ou de trouver des moyens mnémotechniques pour retenir votre lieu de stationnement !C'est en inspectant votreet en repérant le moment où vous commencez à marcher quedéduit l'emplacement de votre voiture. Un outil pratique pour les jours où votre cerveau se montre des plus distraits.Attention néanmoins, si vous vous garez en parking intérieur, notamment sous-terrain,a donc de fortes chances de ne pas fonctionner dans ces milieux hostiles au réseau. À noter également que ce service ne fonctionne ni sur Android Auto ni par bluetooth, vous ne pourrez donc pas recevoir plus de précision sur votre emplacement avec ces outils.Si la fonctionnalité de Google a commencé à être débloquée, elle n'est pas encore accessible sur tous les téléphones, pour le moment. En attendant, vous pouvez toujoursla position de votre véhicule, qui apparaîtra sur Maps