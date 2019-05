Google Assistant intègre des variantes belges en français, néerlandais, allemand et anglais

La version belge francophone enfin disponible

Source : Android Police

Siétait déjà disponible, désormais il contient une plus large gamme de fonctionnalités.Il n'y a plus qu'à dire «» pour commander votre smartphone, envoyer un message ou écouter de la musique. Désormais Google Assistant est en mesure de s'adapter à labelge qui vous correspond le mieux.Ainsi, lesCes nouvelles versions permettront d'affiner les informations et de les adapter à la. Il sera ainsi possible de questionner Google sur l', de lui demander desou même d'échanger avec lui avec des