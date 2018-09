Google Assistant désormais interfacé avec Google Family Link

De la vérification des apps à la prise de contrôle complète

« OK Google, à table tout le monde ! »

L'application Google Family Link , sortie il y a environ 1 an, permet de créer des comptes Google « contrôlables » aux enfants de moins de 13 ans.L'entreprise vient d'ajouter cette fonctionnalité à Google Assistant, pour aider les parents à contrôler l'activité sur smartphone de leurs petits directement par commande vocale.La fonctionnalité de base deconsiste à approuver ou refuser toute nouvelle installation d'application sur le smartphone de l'enfant. Les parents ont également accès au temps passé par l'enfant sur chaque app autorisée, et peuvent recevoir des recommandations d'applications approuvées par des enseignants.Mais le service va plus loin en offrant la possibilité de surveiller toute utilisation du smartphone. Vous souhaitez savoir si votre enfant est bien sur le chemin du retour de l'école ? C'est possible. Vous voulez restreindre les horaires d'utilisation du smartphone, en dehors desquels celui-ci est bloqué ? C'est possible aussi.Désormais, vous n'avez plus besoin de votre propre smartphone pour gérer toutes ces fonctionnalités : une enceinte Google Assistant est capable de gérer vos commandes vocales.Dites, et ce dernier n'aura plus que 5 minutes devant lui avant l'écran noir. Un bon moyen de faire en sorte que les enfants viennent se mettre à table à l'heure ?