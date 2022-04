Test Backforce One Plus : la qualité allemande au prix fort

Le One Plus, plus cher de 150 euros tout de même que le One, propose davantage d'options de réglages (profondeur et inclinaison de l'assise), un support lombaire également réglable et des accoudoirs 5D au lieu de 2D et surmonté d'un épais cache amovible. Ses roulettes de 65mm enfin sont légèrement plus grandes que celles de 50mm proposées par la plupart des concurrents. Reste à voir l'intérêt de ce point, mais la chaise roule en tout cas très bien. La facture de cette version améliorée est donc spécialement salée, mais au moins les ajouts sont concrets. Notez que ce fauteuil est prévu pour les personnes faisant entre 1m51 et 1m92 et pesant entre 45 et 130 kg.