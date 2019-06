Les pays du G20 trouvent un accord pour mettre fin aux niches fiscales des GAFA

Empêcher les pays généreux fiscalement d'attirer les GAFA

Le désaccord profond entre les USA et l'axe franco-britannique

etne sont clairement plus épargnés par les autorités mondiales. Amendes en milliards, volonté d'une taxation européenne voire mondiale par l'OCDE, déclaration de compétence du ministère de la Justice et du régulateur américains en vue de l'ouverture d' enquêtes antitrust ... les mastodontes du numérique semblent être placés au centre de la cible des gouvernements depuis plusieurs mois, une impression qui vient de prendre un peu plus d'épaisseur après une réunion duRéunis ce week-end à Fukuoka, au Japon,(dont le sommet entre chefs d'État se tiendra à la fin du mois) ont - selon un communiqué issu de la réunion, que l'agencea pu se procurer -pour mettre fin auxau sein desquelles se réfugient les. Ces derniers y déclarent en effet les profits de leurs clients, qu'importe leur location dans le monde, et ce afin d'atténuer leurs charges fiscales.Selon les nouvelles règles établies par les ministres, les géants du numérique mondial se verront imputer de plus importantes charges fiscales, et des pays comme l'Irlande par exemple, généreuse sur ce point, ne pourront plusLes ministres des Finances du G20 ont affiché leur confiance au terme de leur réunion et font état d'une réelle volonté de «». Sans surprise, ce sont, par la voix du ministre Philip Hammond, et, par celle de Bruno Le Maire, qui ont été les grands animateurs de la rencontre en proposant deet en, la fameuseIl est cependant un pays qui n'a pas apprécié l'invective des nations européennes. Vous avez deviné ? Steven Mnuchin, le, a fait part de son inquiétude concernant les taxes proposées par le flanc anglo-français. «», a-t-il laissé échapper, faisant mine de laisser place à des négociations... qui seront à n'en pas douter, houleuses.