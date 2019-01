First Man : Damien Chazelle rend hommage à Neil Armstrong dans un biopic poignant

Une immersion intimiste dans les pas de Neil Armstrong

Le jeune réalisateur franco-américain, multiprimé pour sa comédie musicale, change cette fois-ci complètement de registre avec ce biopic sur Neil Armstrong.Damien Chazelle fait une fois de plus confiance à l'immense talent de, qui interprète le rôle de l'astronaute.conjugue l'intimité de la vie deavec le côté spectaculaire des entraînements et des missions spatiales des astronautes des missions Apollo, une véritable immersion dans la combinaison de celui qui deviendra le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune.Un portrait brossé avec délicatesse et émotion pour l'homme qui perdra sa petite fille de 2 ans quelques mois seulement avant de s'engager avec la NASA.