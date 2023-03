Un film Dead by Daylight, ça vous tente ? Le survival horror pourrait arriver bientôt dans les salles obscures

Si le futur film Dead by Daylight a déjà trouvé ses producteurs, il lui manque encore un réalisateur et un scénariste pour véritablement prendre forme. Tant le studio derrière le jeu qu'Atomic Monster et Blumhouse ont à cœur de s'entourer des meilleures personnes possibles.

« Nous savons qu'il y a énormément de fans de Dead by Daylight, et il est pour nous impératif de trouver quelqu'un qui aime et connaît cet univers autant que nous pour le porter au mieux sur le grand écran. Nous savons que nos partenaires chez Behaviour et Atomic Monster vont nous aider à donner vie à ce jeu de la meilleure des manières », a ainsi indiqué Jason Blum.

Bien qu'encore à l'état embryonnaire, ce projet d'adaptation de Dead by Daylight semble en tout cas fort bien parti. Nous avons eu la preuve notamment avec Arcane, Cyberpunk: Edgerunners et The Last of Us que les adaptations de jeux vidéo impliquant le studio qui en est à l'origine peuvent se révéler de grande qualité. C'est d'ailleurs tout ce que l'on souhaite pour ce film, en espérant qu'il arrive à véhiculer les effroyables frissons (dans les deux sens du terme) que le jeu peut procurer, selon notre rôle dans une partie.