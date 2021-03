Zombieland : une adaptation en VR sur Oculus Rift, Quest, Vive, PSVR et Windows Mixed Reality

Aux antipodes des jeux de zombies déjà existants en VR, Zombieland VR: Headshot Fever reprend les codes établis par le film dont il s'inspire. À savoir un humour décalé et bien barré, tout en massacrant des zombies à la pelle à coups de headshots.

Dans ce jeu, il sera question de faire preuve de vitesse pour obtenir le meilleur score. Des hordes de zombies viendront nous assaillir de toutes parts et il faudra décider rapidement de la manière de les éliminer, le style et le scoring étant les clés du succès. Un double tir à la tête permettra par exemple de ralentir brièvement le temps afin d'engranger plus facilement des points en tirant sur nos autres assaillants.



Le jeu emprunte également quelques mécaniques issues des jeux de course ou de speedruns comme les segments dans un niveau. À tout moment le massacreur de zombies en herbe connaîtra sa performance sur chaque segment pour déterminer ce qu'il peut faire de mieux lors du prochain essai.

Zombieland VR: Headshot Fever est donc attendu sur la plupart des casques de réalité virtuelle au cours du printemps 2021.