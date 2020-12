Le jeu VR Medal of Honor: Above and Beyond présente ses modes multijoueurs

Les modes multijoueurs de Medal of Honor: Above and Beyond permettront ainsi à 12 joueurs de s'affronter simultanément. Le jeu pourra également se faire en cross-play entre joueurs sur Oculus en standalone et joueurs Steam.

Outre les classiques modes « Match à mort », « Match à mort en équipes » et « Domination » (capture de zones), le jeu proposera à sa sortie deux autres options.

La première, « Mad Bomber », permettra aux soldats en herbe de poser ou de désamorcer des bombes sur des points clés. Le second nouveau mode, « Blast Radius », sera une sorte de « King of the Hill », dans lequel le roi dominera sa colline, équipé d'un lance-roquettes.

Medal of Honor: Above and Beyond proposera également une campagne solo mettant les joueurs dans la peau d'un soldat américain venant prêter main forte aux résistants contre l'Allemagne nazie sur différents fronts européens de la seconde guerre mondiale.

Le prochain jeu en réalité virtuelle de Respawn est attendu le 11 décembre, exclusivement sur les casques Oculus.