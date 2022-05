Star Wars Day : après 10 ans sous le pavillon Disney, la saga a-t-elle vraiment perdu son âme ?

Le futur de Star Wars se dessine aujourd'hui plus que jamais à la télévision. Disney a d'ores et déjà annoncé près d'une dizaine de projets, plus ou moins entre-connectés, qui auront pour but à la fois d'élargir l'univers de The Mandalorian mais aussi d'explorer plus avant les moindres recoins de la galaxie et les grandes époques de la saga.

Dans quelques jours seulement débutera la mini-série Obi-Wan Kenobi, probablement le projet le plus attendu de tous et toutes, et qui verra Ewan McGregor reprendre le rôle du Chevalier Jedi, gardant un oeil sur le jeune Luke Skywalker, caché sur la planète Tatooine. Un peu plus tard cette année nous pourrons retrouver Cassian Andor, héros du film Rogue One dans une série solo encore bien mystérieuse.