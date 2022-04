Thor: Love and Thunder nous foudroie avec un premier trailer plein d'amour

Après quelques fuites et de longs mois d'attente, le fameux dieu du tonnerre s'apprête à reprendre du service dans un quatrième long-métrage. En attendant la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness programmée le 4 mai prochain, Marvel a décidé de nous en mettre plein la vue avec le trailer ultra rythmé de Thor: Love and Thunder.