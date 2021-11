Qui sont les Éternels, ces nouveaux héros Marvel qui débarquent au cinéma le 3 novembre prochain ?

Les Éternels a ainsi présenté tout ce beau monde à la presse américaine il y a quelques semaines, et le moins que l'on puisse dire est que les premières réactions sont loin de l'enthousiasme généralement suscité par la sortie d'un nouveau volet du MCU.

The Guardian, par exemple n'octroie au film que deux étoiles sur quatre, saluant la mise en scène à la limite du naturalisme de Chloé Zaho – d'ailleurs récompensée cette année par l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Nomadland – mais regrettant qu'il y ait « trop de mythologie à expliquer » dans le premier film de super-héros de la réalisatrice.

Kevin Maher du Times n'est guère plus tendre et avance qu'« il y a une étrange énergie d'auto-sabotage au cœur de cette superproduction historique », tandis que pour le Telegraph, Les Éternels cherche à « repousser les limites pour un résultat insipide ».

Des voix plus enthousiastes se font toutefois entendre du côté de la BBC Culture qui salue un film « regardable mais pas forcément inoubliable » et d'Empire qui loue l'inclusivité du casting et parle d'une « aventure de super-héros épique et palpitante singulière, avec un cœur émotionnel captivant magnifiquement mis en scène par Zhao ».