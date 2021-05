The Marvels, The Eternals et Black Panther: Wakanda for Ever, Marvel tease son futur en vidéo

Dans la première moitié de sa dernière vidéo, Marvel célèbre son amour du cinéma et à quel point les salles nous rapprochent. Mais le plus intéressant se trouve dans la seconde moitié. En plus de dévoiler de premières images pour le film The Eternals et son solide casting, il est aussi question des noms officiels des suites de Captain Marvel et de Black Panther.

Captain Marvel 2 sera donc nommé The Marvels, et Black Panther 2, sans le regretté Chadwick Boseman, s'appellera Black Panther: Wakanda for Ever.

Marvel en a également profité pour dévoiler de nombreuses dates. Plusieurs fois repoussé, Black Widow arrivera bien cette fois en juillet prochain. Ensuite, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings prendra le relais en septembre. The Eternals poursuivra l'aventure en novembre, et enfin Spider-Man: No Way Home fermera 2021 en décembre.

Dès mars 2022, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui ouvrira le bal, suivi de Thor: Love and Thunder en mai, puis Black Panther: Wakanda for Ever en juillet, et enfin The Marvels en novembre. En 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania sera attendu en février, et Gardiens de la Galaxie Vol.3 en mai.