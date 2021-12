F-Secure dévoile Armory Drive, une clé de sécurité en USB

Le F-Secure Armory Drive pourrait ravir aussi bien les entreprises que les particuliers à la recherche d'un stockage à la fois sécurisé, portable et illimité. Et à la différence d'autres clés du marché, qui protègent les données et assurent des clés de chiffrement, la solution de F-Secure assure aussi la sécurisation du firmware, le fameux micrologiciel. Et d'ailleurs, chacune de ses mises à jour est soumise à une authentification supplémentaire, à la fois pour l'ordinateur et pour le périphérique, ce qui garantit une protection à chaque instant de la vie de la solution. Le prix de la clé oscillerait autour de 150 euros.