Avec Protein, l'ESA demande aux industriels de réfléchir aux lanceurs lourds, très lourds !

L'ESA a confié la tâche à deux industriels, qui devront rendre un épais dossier en septembre prochain. Et le choix est intéressant. On y retrouve ArianeGroup, le maître d'œuvre du lanceur Ariane 6. Lorsque celle-ci sera en opération, l'ESA avait déjà confié un premier volet au groupe européen pour améliorer ses capacités… Il est donc possible que la solution proposée repose sur un mix « protéiné » avec ce que l'ESA finance déjà comme technologies à court et moyen terme. Mais l'agence a aussi fait confiance à un groupe plus jeune et fer de lance du « NewSpace » européen avec RFA, Rocket Factory Augsburg. La jeune pousse munichoise proposera sans doute un concept plus disruptif, puisque le lanceur « One » sur lequel elle travaille actuellement n'a aucune capacité lourde. Gageons toutefois qu'avec leur ambition et leur volonté de bousculer le marché européen, le concept de RFA sera taillé pour rêver !