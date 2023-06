Moins 4 kg sur le vélo ? Comment Bosh veut alléger l'assistance électrique

La démocratisation des VAE a permis à de nombreuses personnes d'oser franchir le pas et de se mettre en selle, que ce soit pour le sport ou les déplacements quotidiens. Le gros désavantage de ces vélos est le poids supplémentaire qu'ils embarquent par rapport à un vélo classique : une batterie et un plus ou moins gros moteur. Bon nombre de cyclistes exigeants recherchent désormais un système d'assistance plus léger sans compromission sur les performances. C'est là que Bosch entre en jeu avec sa motorisation Performance Line SX.