Cyberpunk 2077 : Google présente cinq minutes de gameplay en 4K sur Stadia

Google entend faire de Cyberpunk 2077 un argument de vente pour sa solution de Cloud gaming.

À tel point que l'achat de Cyberpunk 2077 via Google Store jusqu'au 17 décembre permet de recevoir en prime une Premiere Edition de Stadia. Celle-ci comprend une manette Stadia, un Chromecast Ultra et un mois d'abonnement à Stadia Pro pour les nouveaux arrivants.

Dès lors, et si tant est que la formule de jeu en streaming de Google soit à la hauteur et que le développement du jeu sur la plateforme tienne la route, l'option pourrait bien être à considérer par celles et ceux ne disposant pas d'un PC de compétition et qui souhaitent profiter pleinement de la plastique aguicheuse de Night City en 4K.

Notons que Cyberpunk 2077 sortant sur toutes les plateformes, Stadia inclus, le 10 décembre, il sera possible de voir comment le jeu s'en sort réellement avant d'envisager le passage au Cloud gaming façon Google via cette offre spéciale.