La dernière preversion de Windows 10 met en avant les assistants personnels, dont Alexa

Alexa pourrait devenir l'assistant vocal principal de Windows 10



Cortana reléguée au monde de l'entreprise



Malgré ses efforts nombreux et répétés,n'a jamais convaincu les utilisateurs ni de l'utilité, ni de la pertinence de son assistant vocal, qui en a pris acte depuis plusieurs mois.La mise à jour majeure de mai 2019 avait déjà séparé Cortana de la barre de recherche , pour en faire une application indépendante et optionnelle. Amazon avait de son côté, grâce à un partenariat entre les deux sociétés, proposé, donnant ainsi accès aux nombreux services proposés par le géant du e-commerce.La prochaine version majeure du système d'exploitation ira encore plus loin dans l'intégration. En effet,de l'ordinateur, un privilège réservé uniquement à Cortana jusqu'à présent.Les utilisateurs pourront passer par leur ordinateur pour lancer un morceau sur Spotify, demander la météo du lendemain ou piloter un appareil domotique d'une simple commande vocale, sans toucher un seul bouton de l'ordinateur.pourrait également de la partie si Google se décide à en développer une version spécifique pour le système d'exploitation de Microsoft.Ce virage stratégique est un nouveau clou dans le cercueil de Cortana. L'assistant vocal est progressivement retiré des différentes composantes de Windows 10, preuve quepour le grand public.Lors de sa conférence Build 2019, l'éditeur avait expliqué vouloir réorienter Cortana vers le milieu professionnel , avec une intégration poussée dans ses différents logiciels de bureautique et d'entreprise.