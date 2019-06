Konami annonce lui aussi sa console rétro, la PC Engine CoreGrafx Mini

La PC Engine Mini chez Konami

Trois versions au programme

Source : Engadget

Après les Nintendo , Super Nintendo, Neo-Geo et en attendant la SEGA MegaDrive Mini , c'est au tour ded'officialiser la version miniature d'une autre console phare des années 1990 : laLancée à la toute fin des années 1980, la PC Engine reste unepour de nombreux fans de jeux vidéo. Déjà très compacte à l'époque, la machine va donc revenir sous une nouvelle forme « Mini », avec de nouvelles fonctionnalités.On pourra en effet profiter d'une sauvegarde facile, pour enregistrer sa progression à tout moment dans le jeu. La console sera équipée d'uneet le joueur disposera de divers modes d'affichage au choix. Enfin, via un, il sera possible de jouerCôté jeux, laproposera notammentjoue la carte du teasing et promet l'annonce de nouveaux titres prochainement.À noter que la version japonaise contiendra égalementet. À l'heure actuelle, impossible de savoir combien de jeux proposera la machine au total.Les collectionneurs seront ravis de savoir que si l'Europe aura droit à la PC Engine CoreGrafx Mini, les États-Unis et le Japon auront de leur côté droit à. En effet, au Japon, il sera possible de mettre la main sur une réplique de la PC Engine Mini, tandis qu'aux États-Unis, Konami proposera la TurboGrafx16 Mini.On attend désormais de connaître, ainsi que le prix de ces différentes PC Engine Mini, qui feront à coup sûr la joie de plus d'un gamer aujourd'hui trentenaire (voire quarantenaire...).