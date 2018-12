Nintendo arrête la production de ses consoles "Classic mini"

Nintendo a connu une fin 2018 très prolifique

Les consoles « Classic » actuelles disparaîtront petit à petit

Quid d'une N64 Mini ?

Cependant,ne se cantonne pas à proposer une seule machine à ses joueurs. Au fil des années, des consoles rétro ont été produites, mais ces dernières pourraient bientôt disparaître.Lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter , Reggie Fils-Aime (Président de Nintendo of America) est revenu suret sur bien d'autres sujets. Le patron américain s'est exprimé sur les ventes de la console durant le Black Friday et le Cyber Monday. La dernière-née du géant nippon a totalisé un chiffre de ventes d'environdurant ces cinq jours.Il a aussi exprimé son souhait de voir débarquersur Switch, bien qu'un portage semble compliqué compte tenu des caractéristiques techniques de la machine.Autre point intéressant, les fameuses consoles rétro. Laet laont été plébiscitées par les joueurs à leur arrivée respective, en novembre 2016 pour la première et en septembre 2017 pour la seconde. Même si le succès a été au rendez-vous et que de nouveaux stocks ont été produits pour cette fin d'année, Nintendo stoppera la production de ces deux consoles dans un avenir proche.Reggis Fils-Aime s'est tout d'abord prononcé sur la possibilité ou nonaux consoles Mini déjà disponibles : «».La stratégie pour l'Europe risque d'être assez similaire, les deux marchés avançant généralement dans la même direction. Voilà tout de même une déclaration qui pose pas mal de questions sur l'avenir des consoles Classic chez le constructeur. En effet, beaucoup de joueurs attendent avec impatience. Il faudra peut-être patienter encore un moment avant que cette dernière ne soit officialisée.