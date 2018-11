La construction du parc à thème Nintendo débute à Orlando

© RyanTheme Park

Nintendo, bientôt roi du divertissement !

C'est sur Twitter que RyanTheme Park a posté plusieurs photos du chantier. Le Super Nintendo World a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir accueillir ses premiers visiteurs, mais les fans de jeux vidéo du monde entier voudront sans doute s'y rendre au moins une fois dans leur vie.Grâce au succès de ses différentes licences et de sa Switch, Nintendo a décidé de se développer un peu plus dans d'autres domaines. Un film Super Mario est attendu au cinéma prochainement et deux autres parcs d'attractions consacrés au plombier moustachu verront le jour au Japon et à Hollywood. Celui d'Orlando étant donc le troisième.Pour le moment, nous ne savons pas encore quelles activités seront accessibles dans ces destinations de rêve, mais on imagine assez bien des courses effrénées sur le thème de Mario Kart ou encore la possibilité d'explorer les vastes plaines d'Hyrule. Espérons qu'un tel projet arrivera également en Europe.