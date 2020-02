HTC ouvre les précommandes pour son casque de réalité virtuelle Cosmos Elite

© HTC

Celle-ci a dévoilé cette nouvelle version de son casque de réalité virtuelle il y a quelques jours, avec deux autres modèles : le VIVE Cosmos Play en entrée de gamme et le Cosmos XR porté sur la réalité mixte.Contrairement à la version basique du Cosmos , la version Elite dispose d'emblée de l', une plaque frontale permettant un suivi 360° d'une pièce entière. La plaque, qui est disponible seule à 199 dollars (environ 180 euros) compte une foule de capteurs et a besoin d'être connectée à des stations de base SteamVR.Ces stations sont incluses dans le pack du Cosmos Elite. En précommande, celui-ci est ainsi vendu à 999 euros, soit 200 euros de plus que la version basique (799 euros). La société a annoncé le lancement des précommandes sur Twitter , où elle précise que les livraisons débuteront le 18 mars.