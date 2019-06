HTC dévoile les détails de son Vive Cosmos, qui serait plus performant que l’Oculus Rift S

Crédits : HTC

Une définition en hausse de 88 % par rapport au précédent Vive

Crédits : HTC

La grande inconnue du prix

Source : RoadtoVR

Une information des plus rassurantes, puisque leprofitera tout bonnement de la meilleure définition du marché, tout casque deconfondu.Pour le Vive Cosmos,a mis les petits plats dans les grands. Les deux écrans LCD du casque afficheront respectivement duMieux : la fréquence de rafraîchissement du casque atteint les. Mis bout à bout, cela représente un gain de 32 % de pixels par rapport à l', son principal concurrent, et une fréquence d'affichage supérieure de 12,5 %.Pour rappel, le Vive Cosmos disposera sur sa face avant de pas moins depour unplus précis des mouvements de l'utilisateur dans son environnement.S'il s'est fendu d'un communiqué pour informer les enthousiastes de la résolution de son nouveau casque, HTC s'est bien gardé de lâcher l'info essentielle :Sur ce point, on ne sait à vrai dire qu'une chose : le nouveau casque de VR du Taïwanais coûtera moins de 900 $. Une information confirmée par l'entreprise elle-même qui, suite à des fuites, avait simplement glissé que le prix de 900 $ était «».Espérons que HTC dise vrai. Car, on l'a dit, l'entreprise a face à elle un certain Oculus, dont le Rift S se négocie actuellement pour 449 €, tout comme l'excellent et autonome Oculus Quest