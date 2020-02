Le suivi des mains de l'Oculus Quest s'améliore encore avec une mise à jour

Un suivi des mains automatique

Lire aussi :

Une nouvelle batterie plus performante et plus légère prévue pour l'Oculus Quest en 2020



Toujours plus d'immersion

Lire aussi :

Lenovo prépare un nouveau casque VR prévu à des fins éducatives



Source : The Verge

En décembre dernier , le groupe Oculus se la jouait Noël avant l'heure en déployant une nouvelle mise à jour sur son casque de réalité virtuelle autonome Oculus Quest, lequel prenait alors en charge le, ou le suivi des mains. Cette fonctionnalité permet ainsi à l'utilisateur d'interagir avec ses mains dans un environnement immersif sans l'aide de contrôleurs physiques.Problème : pour en profiter, ladite fonctionnalité devait être activée depuis un menu spécifique niché dans la section paramètres, ce qui est loin de fluidifier l'expérience de jeu. Un mois et demi plus tard, la filiale de Facebook a corrigé ce petit défaut au travers de sa dernière mise à jour v13.Comme nous l'apprend le site spécialisé UploadVR , le suivi des mains s'enclenche désormais automatiquement lorsque les contrôleurs sont posés à terre ou sur un tout autre support. Plus besoin d'activer le tout via un menu. Une fois les contrôleurs repris en mains, ledevient là aussi inactif de manière totalement automatique.Cette amélioration optimise ainsi l'expérience utilisateur sur un casque qui plus est autonome, où l'absence de fils reliés à un ordinateur offre déjà des perspectives intéressantes.Aux applications tierces de prendre désormais en charge cette nouvelle fonctionnalité pour en faire profiter un maximum de gamers.