Une nouvelle batterie plus performante et plus légère prévue pour l'Oculus Quest en 2020

Une nouvelle batterie pour l'Oculus Quest

Source : UploadVR

La société Rebuff Reality a mis au point une nouvelle batterie pour l'Oculus Quest . Affichant 10 000 mAh et venant se loger à l'arrière du casque, elle promet une autonomie de huit heures environ en mode « gaming », et dix heures pour de la vidéo.Le casque est livré avec un câble USB Type-C, deux clips de maintien et divers éléments de confort. Le concepteur promet que le poids de la batterie ne sera pas un souci, et qu'il permettra au contraire de contre-balancer le poids du casque.Une batterie VR Power d'ores et déjà disponible en précommande, et affichée au tarif de 59,99 dollars. Les premières livraisons sont prévues pour 2020, «» dès le début du mois de janvier.