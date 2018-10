SteamVR : le lissage du mouvement pour les machines les moins véloces

Le Motion Smoothing au secours de votre GPU

La VR sans dégradation

Afin de permettre à un nombre d'utilisateurs plus importants de profiter de la VR, les développeurs de SteamVR viennent de dévoiler la. En français, cette technologie est assez voisine de celle utilisée sur les téléviseurs pour améliorer les séquences d'images et augmenter leur fréquence.Si le GPU ne va pas supporter la fréquence d'images imposée par la VR, la technologie de fluidification va alors entrer en jeu. «» expliquent les développeurs dans une note publiée sur Steam Community . «». Une image sur deux est affichée, ce qui soulage le GPU.Selon les développeurs, cette technologie en cours de déploiement peut permettre de profiter de la VR de manière fluide à une fréquence constante, et ainsi éviter les saccades et les pertes d'images. La fluidification des mouvements peut ainsi profiter aux processeurs graphiques les plus modestes, mais des applications sont également envisageables sur le haut de gamme. En effet, la fluidification améliore la résolution, et va encore améliorer les performances des cartes graphiques déjà assez puissantes !Elle n'est pas proposée avec les casques de réalité virtuelle Oculus Rift ou Windows Mixed Reality avec SteamVR. Ce sont