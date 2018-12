Valve (Steam) autorise la publication d'un Anime-Style Porn non censuré

Messieurs (et mesdames ?), aujourd'hui est un grand jour.Souvenons-nous de ce 12 septembre 2018, jusqu'à la fin de notre vie. Oui, souvenons-nous en. Aujourd'hui,vient d'approuver la mise en ligne d'unnon censuré sur sa plate-forme pour la première fois.En effet, dès vendredi prochain, nous aurons le plaisir, que dis-je, l'immense joie, LE PRIVILEGE, de pouvoir profiter de, titre pour adultes développé par, sur Steam, et en version complète.Fini la période où il était nécessaire de se rendre sur les sites des développeurs de ce genre de jeux afin d'obtenir le patch permettant d'en profiter complètement ! Steam a (semble-t-il), décidé qu'il était temps pour ses utilisateurs d'être libres de choisir les jeux auxquels ils souhaitaient jouer.En fait, la vérité c'est que les jeux de ce type sont d'ores et déjà disponibles sur Steam depuis maintenant plusieurs années. La différence est qu'ils étaient jusqu'à présents censurés et qu'il fallait alors, comme dit ci-dessus, souvent télécharger un patch sur le site du développeur du jeu afin de "faire sauter" cette censure.C'était d'ailleurs le cas de Negligee : Love Stories, qui avait été lancé en 2016 sur la plate-forme, mais en version "incomplète".Alors Steam serait-il en train de changer de politique ? Rien n'est moins sûr.Par le passé, l'entreprise s'est toujours montrée très dure avec ce genre de jeux. En mai dernier par exemple, Steam avait carrément menacé de retirer de la boutique tous les jeux pour adultes de style anime, comme nous le rappelle PcMag Valve n'a pour l'instant fait aucun commentaire à propos de cette nouveauté, il convient donc (pour l'instant) de rester mesurer.