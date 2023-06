Meta Quest Plus : enfin un abonnement pour jouer plus en VR !

L'abonnement mensuel au Meta Quest Plus vaut 7,99 dollars. Il est possible de faire baisser ce tarif en optant pour un abonnement à l'année au prix de 59,99 dollars. Au même titre que des abonnements comme le PlayStation Plus, les abonnés au Meta Quest Plus auront le droit à deux titres gratuits par mois. Les deux jeux du mois de juillet sont Pixel Ripped 1995 et Pistol Whip. Pour le mois d'août, l'abonnement vous permettra d'acquérir Walkabout Mini Golf et MOTHERGUNSHIP: FORGE. Les nouveaux jeux seront ajoutés à chaque fois le premier jour du mois. Comme avec le PlayStation Plus, vous aurez accès aux jeux en question tant que votre abonnement sera actif.