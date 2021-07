Facebook met en pause la vente des Oculus Quest 2, qui causeraient des irritations de la peau

Facebook procède également à une révision de son casque, à l'aide d'une nouvelle housse en silicone qui va venir remplacer la mousse amovible du Quest 2. À partir du 24 août, tous les casques Oculus Quest 2 seront livrés avec une nouvelle housse en silicone et en version 128 Go (en lieu et place du 64 Go) au prix de 299 dollars.