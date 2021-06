Oculus Quest : Resolution Games refuse finalement d'ajouter des publicités dans son jeu Blaston

Parmi les avis laissés sur Steam et l'Oculus Store, on trouve des protestations sur le fait qu'un jeu payant contienne des publicités et encore plus quand cet ajout arrive des mois après la sortie du soft. Cependant, certains indiquent qu'ils ne seraient pas tout à fait contre des publicités dans un jeu gratuit et Resolution Games a décidé de les prendre au mot.