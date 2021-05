Facebook rachète Downpour Interactive, spécialiste du jeu VR

En moins de deux ans, Facebook s'est offert quatre studios différents. À commencer par Beat Games (Beat Saber) en novembre 2019. Sanzaru Games (Asgard's Wrath) et Ready at Dawn (Lone Echo) ont suivi le mouvement quelques mois plus tard. La semaine dernière, la firme de Mark Zuckerberg a officialisé l’acquisition d'un autre mastodonte spécialisé dans les jeux en réalité virtuelle.