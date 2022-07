Le Razer Kishi est toujours à moins de 50€ pour le dernier jour des soldes Amazon

Tout d'abord, il est primordial de préciser que cet accessoire s'adapte à la plupart des appareils Android actuellement sur le marché. Le support peut effectivement s'étirer pour pouvoir y loger les plus grands smartphones. Notez que les tablettes tactiles dotées du système d'exploitation de Google sont elles aussi parfaitement compatibles. Pour commencer à l'utiliser, il vous suffira de brancher la manette en USB-C et le tour sera joué.

La Razer Kishi permet d'obtenir une latence extrêmement faible et des contrôles toujours très fluides. Sa conception ergonomique favorise une prise en main agréable. Les sticks analogiques sont cliquables et toutes les touches habituelles (en plus des gâchettes) sont incluses. Enfin, le port de chargement USB permet de recharger l'appareil pendant une session de jeu. Vous ne tomberez pas à court d'énergie durant les plus longues parties.