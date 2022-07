Soldes : voici les 6 offres high-tech à ne pas manquer ce mercredi

Cet appareil embarque un écran de 6,6 pouces Full HD et 120 Hz, idéal donc pour les joueurs sur mobile. Pour leur offrir également les meilleures performances, le constructeur a placé dans son smartphone un processeur MediaTek Helio G96 et 4 Go de mémoire vive. Le stockage est lui de 64 Go, extensible à 256 Go, et le module triple caméra 50 mégapixels vous permet également d'immortaliser vos plus beaux souvenirs.

Pour soutenir toute cette puissance, Realme propose une batterie de 5000 mAh à charge rapide 18W. Le mode Super économie d'énergie vous permet enfin de continuer de profiter de votre smartphone, même sous la barre des 10% d'autonomie.