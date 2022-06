Soldes : en promo ces écouteurs Samsung sont moins chers que les AirPods

Il est important de posséder de bons écouteurs pour pouvoir écouter de la musique et passer des appels dans des conditions optimales. Les prétendants ne manquent pas dans ce domaine et Samsung a su tirer son épingle du jeu. C'est pour cela que nous retrouvons les Galaxy Buds Pro qui bénéficient en ce moment d'une petite remise des plus appréciables. Et nous allons vous indiquer comment en profiter.

Nous partons chez Cdiscount qui héberge cette promotion. Afin d'obtenir la ristourne de -30 €, vous allez devoir passer par l'offre de réduction valable jusqu'au 19 juillet prochain. La remise sera créditée sur votre compte bancaire sous 3 semaines après la validation de votre dossier. De plus, la livraison à domicile et en point retrait est gratuite. Le paiement en quatre fois (soit 33,01 € par échéance) est aussi de la partie. La garantie restera valable pendant deux ans.