La tablette trouve sa place dans de nombreux contextes, du suivi d'un cours en ligne à la consultation d'un document en réunion. Son écran de 8,7 pouces rend la lecture confortable, avec un affichage clair pour suivre un film, feuilleter un magazine ou gérer sa messagerie. Grâce à son format léger, elle s'emporte partout sans fatigue, que vous soyez en déplacement ou simplement installé sur votre canapé. La batterie de 5100 mAh tient une journée entière en usage modéré, ce qui rassure lors de longs trajets ou de journées de travail bien remplies.