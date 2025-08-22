Dès ce 20 août 2025, bénéficiez, en tant que client Orange mobile, ou Sosh, profitez d'un cumul d'offres particulièrement attractif pour préparer au mieux votre rentrée. En effet, entre les remises et reprises cumulables du côté de votre opérateur, et l'offre de rachat (ODR) de Samsung, les économies sont à la fête. Et là n'est pas la seule bonne nouvelle.
En effet, cette campagne promotionnelle vous permet également d'obtenir un ordinateur portable Samsung Galaxy Chromebook Go, d'une valeur de 499,99 euros, offert en souscrivant à l'offre en cours.
En bref, vous pouvez donc cumuler jusqu'à 1149 euros d'avantages en prenant en compte l'ensemble des possibles chez Orange et Sosh. Et pour votre rentrée, ou encore celle de votre étudiant, ce Samsung Galaxy Chromebook Go s'annonce comme le compagnon idéal.
Dans cet article, vous pourrez donc retrouver les différents smartphones Samsung Galaxy éligibles à l'offre, une présentation de l'ordinateur portable Samsung Galaxy Chromebook Go, et l'ensemble des offres pour un budget idéalement optimisé durant cette rentrée 2025.
Les 3 points forts de cette offre :
- Jusqu'à 300 euros de remise immédiate
- Un PC portable Galaxy Chromebook Go offert
- Fidélité récompensée pour les clients Orange et Sosh
S25 Edge, S25 Ultra ou S25+ : les smartphones Samsung Galaxy éligibles chez Orange et Sosh
Cette offre réservée aux clients Orange et Sosh fait, notamment, la part belle au Samsung Galaxy S25 dans trois déclinaisons: S25 Edge, S25 Ultra, et S25+.
Concernant la dalle, celle-ci est de 6,7" pour les Samsung Galaxy S25+ et Edge, AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, pour une fluidité optimale, même pour les adeptes du gaming sur smartphone. Le Samsung Galaxy S25 Ultra offre, de son côté, une dalle légèrement plus grande, de 6,9".
Du côté du processeur, on trouve la puce Snapdragon 8 Elite, cadencée jusqu'à 4,3GHz, accompagnée d'une mémoire vive de 12Go sur ces 3 smartphones. Là encore, les performances sont au rendez-vous, y compris pour les utilisateurs les plus exigeants. Et le tout, en 5G bien entendu, sous réserve de disposer d'un forfait mobile adéquat.
Parmi les différences notables, la première concerne les batteries. Elles vont de 3900mAh sur le Samsung Galaxy S25 Edge, ce qui s'explique notamment par la finesse de ce smartphone, à 4900mAh pour le Samsung Galaxy S25+, et 5000mAh pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. En revanche, tous trois sont compatibles avec la recharge sans fil et rapide 45W.
Enfin, concernant la photo et la vidéo, les Samsung Galaxy S25 Edge et Ultra embarquent un capteur principal de 200Mpx, contre 50Mpx pour le Samsung Galaxy S25+. Du côté du capteur avant, c'est ce dernier qui est le mieux équipé, avec un capteur de 32Mpx, contre 12Mpx pour les Samsung Galaxy 25 Edge et Ultra. Vous pourrez, en outre, filmer jusqu'en 8K.
Vous pouvez compter, en fonction du modèle, entre 256Go, 512Go, et 1To de stockage interne. Pour en apprendre davantage sur ces produits, des tests indépendants sont disponibles chez Clubic, non seulement pour le Samsung Galaxy S25+, que le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Edge.
Faites la différence avec le double écran du Samsung Galaxy Z Flip 7
On monte en gamme sur le plan technologique avec le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7 et son fameux double écran, l'un interne, l'autre externe.
Du côté de la dalle interne, dont la finesse de la pliure fait partie des dernières innovations en date, vous disposez d'un écran AMOLED de 6,8", accompagné d'un taux de rafraichissement de 120Hz, compatible HDR
La dalle externe, elle, vous propose un écran de 4" avec un taux de rafraichissement comparable.
Côté SoC, c'est la puce Exynos 2500 qui équipe ce smartphone, avec un processeur à la fréquence correcte pour tous les usages (3,3GHz), mais aussi 12Go de mémoire vive.
La batterie de 4300mAh vous permet de compter sur une autonomie d'une journée en usage mixte, compatible avec une charge rapide 25W.
Enfin, concernant le bloc photo, un capteur principal de 50Mpx accompagné d'un grand angle de 12Mpx, et un capteur de 10Mpx à l'avant. Cela suffit pour filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Le tout, avec, de 256Go à 512Go de mémoire interne selon votre choix.
Ce smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7 fait l'objet d'un test réalisé en toute indépendance chez Clubic, avec un 9/10 à la clef.
Jusqu'à 300 euros de remise immédiate sur le Samsung Galaxy Z Fold 7
C'est le smartphone qui profite des plus belles réductions pour cette campagne promotionnelle chez Orange et Sosh. Et ce téléphone pliable en devient d'autant plus accessible.
Pour le Samsung Galaxy Z Flip 7, vous disposez donc d'une double dalle. En interne, le mode tablette est optimisé par un écran de 8", tandis qu'en externe, la dalle gagne 0,3 pouces pour grimper à 6,5" au total. Ces écrans AMOLED profitent, eux aussi, d'un taux de rafraichissement de 120Hz.
Du côté du processeur, vous retrouvez la puce Snapdragon 8 Elite, couplée à 16Go de mémoire vive, pour une utilisation fluide, y compris en gaming et en lecture vidéo.
Pour l'autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 7 offre confortablement une journée d'usage, et comprend une batterie de 4400mAh, compatible avec la charge rapide 25W sur secteur.
Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est également un très bon photophone. A l'arrière, ce sont 3 capteurs de 200Mpx, 12Mpx et 10Mpx qui vous accompagnent, pour filmer, selon votre souhait, jusqu'en 8K. Le stockage interne varie également, jusqu'à 1 To.
Oui, ce Samsung Galaxy Chromebook Go vous est offert !
Orange et Sosh ne se limitent pas à une offre liée à ces smartphones Samsung Galaxy. En effet, vous êtes également éligible à un cadeau, pour le moins pratique, à savoir le Samsung Galaxy Chromebook Go, offert par Samsung.
Cet ordinateur portable est efficace pour le traitement de texte. Que ce soit pour télétravailler ou poursuivre vos études sur les bancs de la faculté, chez vous, comme en déplacement, il vous suivra partout grâce à sa dalle de 14", anti-reflet.
Livré sous ChromeOS, le système d'exploitation de Google, cet ordinateur portable embarque un processeur Intel Celeron dont la fréquence peut atteindre 2,8GHz, ainsi que 8Go de mémoire vive.
Vous n'en ferez certainement pas un ordinateur axé pour le gaming, mais une fois encore, pour les usages les plus courants du quotidien, il fera l'affaire.
Sa mémoire interne compte 64Go, ce qui vous permet d'emmener l'essentiel, côté logiciels et fichiers, avec vous. Utile aussi, ce Samsung Galaxy Chromebook Go embarque une webcam HD (720p), un lecteur de carte SIM, un port USB-A, deux ports USB-C, et une prise Jack. Il est compatible Wi-Fi 6.
En somme, on peut dire que le Samsung Galaxy Chromebook Go porte bien son nom : compact, au poids de seulement 1,4kg et pour le moins endurant avec sa batterie pouvant tenir jusqu'à 12h entre deux recharges.
Comment profiter de cette offre ?
Quand commence cette offre et à qui est-elle réservée ?
Cette campagne promotionnelle est lancée le 20 août et se poursuit jusqu'au 14 septembre 2025. Elle est réservée aux clients mobile Orange et Sosh.
Quels sont les smartphones concernés ?
Les smartphones éligibles sont les Samsung Galaxy S25+, Ultra et Edge, ainsi que les Samsung Galaxy Z Fold 7, et Z Flip 7. Profitez des réductions les plus importantes et du bonus de reprise de votre smartphone actuel jusqu'au 10 septembre 2025.
Comment obtenir jusqu'à 1149 euros d'avantages chez Orange et Sosh
La première étape consiste à choisir l'un des smartphones concernés, sachant que le Samsung Galaxy Z Fold 7 bénéficie d'une remise immédiate grimpant jusqu'à 300 euros chez Orange et chez Sosh, jusqu'au 10 septembre 2025.
La deuxième étape est de soumettre votre smartphone actuel au rachat par Orange ou Sosh. Pour une valeur minimale de 1€, un bonus pouvant grimper jusqu'à 200€ est ajouté jusqu'au 10 septembre 2025.
La troisième étape est du côté de Samsung, qui vous fait bénéficier d'une offre de rachat (ODR) d'une valeur maximale de 200 euros pour l'achat d'un des smartphones éligibles. Vous aurez jusqu'au 15 octobre 2025 pour solliciter ce remboursement.
Enfin, la quatrième et dernière étape vous permet d'obtenir le Samsung Galaxy Chromebook Go gratuitement, d'une valeur de 499 euros. Pour cela, créez-vous, ou connectez-vous à votre compte Samsung au lieu suivant. Remplissez le formulaire et joignez-y les informations suivantes :
- preuve d'achat (facture ticket, confirmation de commande si achat en ligne),
- une photo de l'étiquette du produit acheté et son emballage (le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres),
- un justificatif d'immatriculation si vous êtes un professionnel.
Validez le formulaire avec ces pièces d'ici au 28 septembre 2025. Si votre dossier est validé, vous recevrez votre Chromebook Go sous 8 semaines environ.