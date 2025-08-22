En effet, cette campagne promotionnelle vous permet également d'obtenir un ordinateur portable Samsung Galaxy Chromebook Go, d'une valeur de 499,99 euros, offert en souscrivant à l'offre en cours.

En bref, vous pouvez donc cumuler jusqu'à 1149 euros d'avantages en prenant en compte l'ensemble des possibles chez Orange et Sosh. Et pour votre rentrée, ou encore celle de votre étudiant, ce Samsung Galaxy Chromebook Go s'annonce comme le compagnon idéal.

Dans cet article, vous pourrez donc retrouver les différents smartphones Samsung Galaxy éligibles à l'offre, une présentation de l'ordinateur portable Samsung Galaxy Chromebook Go, et l'ensemble des offres pour un budget idéalement optimisé durant cette rentrée 2025.