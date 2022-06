Les meilleures promos des soldes à prix vraiment mini ! (-150€)

Pas besoin de dépenser des centaines d'euros si vous avez besoin d'un simple téléphone capable de vous apporter le web dans votre poche. Et c'est exactement ce que vous propose le Xiaomi Redmi 9C, un modèle d'entrée de gamme qui se contente du nécessaire mais le fait suffisamment bien pour mériter le coup d'oeil.

Avec son bel écran LED 6,53 pouces, l'appareil vous permet de regarder des contenus en streaming dans le train ou en voiture sans aucun souci de lisibilité dans une définition HD+. Avec 32 Go de RAM, vous ne pourrez installer que les applications les plus utiles à votre journée et sa connectivite Wi-Fi et 4G vous offrent les meilleurs débits possibles en mobilité.